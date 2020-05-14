Уфа, , 13:09 — REGNUM Донорам крови, которые переболели COVID-19, установили специальные денежные выплаты в Башкирии. Об этом 14 мая сообщил глава республики Радий Хабиров на совещании в правительстве региона.

По его словам, он подписал указ, согласно которому, такие доноры будут получать соответствующее вознаграждение. Так, при сдаче не менее 300 мл антиковидной крови размер выплаты составит 2,5 тысячи рублей. Если донор сдаст не менее 450 мл крови, то выплата уже составит 3750 рублей. А при сдаче 600 мл крови — 5 тысяч рублей.

По словам главы региона, это решение было принято после того, как в Башкирии была успешно перелита плазма крови человека, переболевшего COVID-19 тяжело больному пациенту.

В связи с этим глава республики призвал всех приболевших этой болезнью пациентов стать донорами крови, если это не нанесет вред их здоровью.