Никосия, , 12:58 — REGNUM Власти Кипра надеются возобновить въездной туризм в июле 2020 года, об этом 14 мая сообщили в Ассоциации туроператоров (АТОР).

Отмечается, что правительство страны в настоящее время работает над протоколом, который будет регламентировать функционирование всей туристической отрасли.

Так, прилетающим на Кипр достаточно будет перед посадкой в самолет надеть маску и перчатки, по прилету туристам измерят температуру. На курортах будут действовать правила социального дистанцирования.

Как сообщало ИА REGNUM, на Кипре с 4 мая начался первый из четырех этапов по ослаблению карантинных мер.

Вдобавок к супермаркетам в республике будут открыты небольшие продовольственные и промтоварные магазины, а также лавки за исключением точек, расположенных внутри крупных торговых центров, так как последние на первом этапе снятия ограничений останутся закрытыми.

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