Архангельск, , 12:55 — REGNUM За сутки в Архангельской области коронавирус SARS-CoV-2 подтвердился еще у 32 человек. Обще число зараженных в регионе достигло 586 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Среди новых пациентов — семь пациентов и три сотрудника Архангельской областной клинической больницы, трое архангелогородцев, семь северодвинцев, 11 пациентов Коношской ЦРБ, один пациент Первой городской больницы Архангельска.

К аппаратам ИВЛ подключены шесть пациентов, еще четверо находятся в реанимации, но дышат самостоятельно.

По данным штаба, под наблюдением медиков сегодня находятся 975 человек, на коронавирус обследованы 29 806 человек.