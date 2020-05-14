Брюссель, , 12:53 — REGNUM Рекомендацию для отелей Евросоюза принять ряд мер санитарно-гигиенического характера, когда будет возобновлен туризм, что может случиться уже нынешним летом, дала Европейская комиссия. Об этом 14 мая говорится в документах ЕК.

Как передает РИА Новости, чиновники ЕК порекомендовали отелям создать условия, когда проживающие в них могли бы создать дистанцию в общественных местах — ресторанах и барах, и при этом места размещения получат право ограничивать максимальное число людей в них.

Кроме этого, предлагается принять к рассмотрению возможность фиксации времени посещения туристами ресторанов, бассейнов или тренажерных залов, а массовые мероприятия — типа концертов, можно пока отложить.

Также предлагается в случае, когда дистанцирование не может быть обеспечено, предложит альтернативные меры по защите работников и гостей отелей — такие как защитные маски, а для открытых площадок — типа пляжей или бассейнов, принять специальные меры гигиены и сохранения дистанции.

Помимо этого, уточняется, что чистота рук является крайне важной и потому отелям необходимо обеспечить условия для их мытья с мылом и последующего вытирания. Также необходимо проводить дезинфекцию поверхностей, которых касаются и делать это не менее одного раза в сутки, а также проветривать помещения.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных случаев заражения новым коронавирусом на территории Польши возросло за прошедшие сутки на 265 и теперь составляет 17469 человек.