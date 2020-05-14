Будапешт, , 12:57 — REGNUM Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о возможности смягчения карантинных мер в столице государства, городе Будапеште. Об этом 14 мая сообщает Reuters.

Если решение будет принято, то снятие ограничений начнется уже на следующей неделе, отметил Орбан в комментарии агентству.

Какие именно ограничения будут отменены, пока не сообщается. Данный вопрос будет решаться в ходе совещания с чиновниками столицы. Также работу могут начать отели за пределами Будапешта.

Читайте ранее в этом сюжете: Додон наградил ветеранов Великой Отечественной войны Орденом Республики