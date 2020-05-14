Москва, , 12:52 — REGNUM Размышления Роспотребнадзора о том, как будет составляться расписание в школах в условиях пандемии коронавируса нерелевантные и не имеют отношения к педагогике, методологии обучения и, тем более, детской психологии. Высказанные рекомендации этой организации, надеюсь, так и останутся на бумаге, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Разобщенность классов, специально настроенное многоступенчатое расписание занятий детей, рекомендации по изоляции детей во время прогулок и больших перемен могут привести к стрессам и психическим заболеваниям школьников.

Интересно как Роспотребнадзор собирается сократить количество учеников в классах? Они переполнены, свободных помещений в школах нет.

Обратный эффект от такой инициативы — это сокращение зарплат учителей и отчисление из школ детей — не граждан России. В результате налицо мы получим рост социальной напряженности.

До конца лета эпидемиологическая ситуация в России изменится к лучшему коренным образом. Таким образом, с высокой вероятностью, все российские школьники в сентябре вернутся к привычному учебному образу жизни.

Единственное, что можно было бы поменять уже сегодня в жизни детей — искоренение системы ЕГЭ, поставляющей в итоге в общество молодежь с очень ограниченными знаниями и зачастую низким и неконкурентоспособным уровнем человеческого капитала», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе классов в российских школах.

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