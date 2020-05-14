Уфа, , 12:53 — REGNUM Студентов вузов Башкирии, которые сейчас проживают в общежитиях, необходимо отправить домой из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Такое поручение чиновникам дал глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона.

По его словам, в Башкирии стали выявлять носителей коронавируса среди студентов, проживающих в общежитиях. Поэтому, чтобы избежать новых очагов этой инфекции, нужно отправить студентов домой.

Радий Хабиров отметил, что в общежитиях столицы Башкирии сейчас проживают порядка 4,5 тысячи студентов. Из них около одной тысячи человек — это студенты, прибывшие из иностранных государств. Поэтому всех местных студентов нужно отпустить по домам, чтобы они не способствовали распространению инфекции.

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