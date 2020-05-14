Краснодар, , 12:50 — REGNUM Ставки по отдельным налоговым режимам снижены в два раза для более чем 80 тысяч предприятий и предпринимателей на территории Краснодарского края. Решение принято в рамках третьего пакета мер поддержки населения и экономики, сообщили в пресс-службе администрации края.

На снижение налоговой ставки в два раза могут рассчитывать предприниматели, которые применяют упрощенную систему налогообложения. По объекту налогообложения «Доходы» ставка будет снижена с 6% до 3%, по объекту «Доходы, уменьшенные на величину расходов» — с 15% — до 7,5%.

Данной мерой в регионе смогут воспользоваться более 32 тысяч предприятий. По оценке властей, совокупная экономия для бизнеса составит около 3,7 млрд рублей.

Также принято решение о снижении в два раза ставки по единому налогу на вмененный доход — с 15% до 7,5%. Воспользоваться льготой смогут более 49 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей, общая экономия для бизнеса оценивается в сумму около миллиарда рублей.

Кроме того, те собственники коммерческой недвижимости, которые выполнят обязательства перед своими арендаторами в части снижения арендных платежей на период приостановления деятельности, смогут получить льготу в 50% на налог на имущество организаций. Сумма экономии для предприятий составит более 1,3 млрд рублей.

«Кроме того, прямые расходы бюджета на поддержку экономики составляют 1,8 млрд рублей, на меры социальной поддержки населения — 1,4 млрд и 1,6 млрд рублей — дополнительные расходы на поддержку медработников, содержание обсерваторов и закупку средств индивидуальной защиты», — отметил вице-губернатор Игорь Галась.

Всего из краевого бюджета на поддержку экономики в рамках мер по преодолению последствий коронавируса планируется направить около 5 млрд рублей.