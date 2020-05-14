Москва, , 12:42 — REGNUM Некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» подала кассационную жалобу на решение арбитражного суда Москвы о взыскании с неё, а также с Алексея Навального и Любови Соболь 88 млн рублей в пользу ООО «Московский школьник», понесшего убытки в связи с расследованиями ФБК. Об этом 14 мая сообщает РАПСИ.

Речь идет о постановлении арбитражного суда Москвы от 16 декабря 2019 года и постановление апелляции от 17 марта. По которому ответчиков обязали выплатить 88 млн рублей.

Также суд обязал Навального опровергнуть сведения, не соответствующие действительности, и удалить ролик порочащие имя компании с его Youtube-канала.

Так же суд первой инстанции обязал ФБК опровергнуть сведения, не соответствующие действительности, и удалить ролик на его Youtube-канале. Представители истца заявили, что после публикации расследований ФБК в интернете один из клиентов компании, занимающейся поставкой питания в школы и интернаты, расторг с ними контракт.

В октябре 2019 года Минюст внёс ФБК в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Как заявил и.о. директора департамента по делам некоммерческих организаций Минюста РФ Владимир Титов, решение было принято в связи с получением фондом финансовой поддержки из-за границы.