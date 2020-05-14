Нижний Новгород, , 12:41 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на утро 14 мая полностью выздоровел 6651 человек с момента начала наблюдений. Только за минувшие сутки выписаны 940 человек, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Так, по данным штаба, в Нижегородской области за сутки выписан 321 человек, в Татарии — 150, эти два региона и обеспечили значительный рост числа выздоровевших. В Башкирии выписаны 52 человека, в Чувашии — 10, в Саратовской области — 33, в Мордовии — 60, в Самарской области — 20, в Оренбургской области — 25, в Марий Эл — 62, в Ульяновской области — 40, в Пензенской области — 51, в Кировской области — 65, в Пермском крае — 37, в Удмуртии — 14.

Количество выздоровевших на 14 мая в Поволжье стало самым высоким показателем с момента выявления первого случая заражения в округе. В течение последней недели число выписанных варьировалось от 291 до 714 человек в сутки. В среднем в день в Поволжье выздоравливает более 415 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе на 14 мая выявили 995 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 21 085 случаев. Всего в округе полностью выздоровел 6651 человек, за сутки выписаны 940 человек. Таким образом, число новых выявленных заражений коронавирусом приблизилось к числу выздоровевших за сутки граждан. 147 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, двое — в течение минувших суток.

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