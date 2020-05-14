Абакан, , 12:35 — REGNUM Штормовое предупреждение из-за шквалистого ветра, грозы и града объявлено в Хакасии.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, ссылаясь на информацию Хакасского гидрометцентра, во второй половине дня 14 мая и ночью 15 мая в республике ожидаются сильный дождь, местами град. Прогнозируется шквалистое усиление ветра до 25 м/с.

В Ширинском районе Хакасии сохранится пятый (чрезвычайно высокий) класс пожарной опасности, в Аскизском — четвёртый (высокий).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жителей Хакасии предупредили о непогоде на 14 мая.

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