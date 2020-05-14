Брюссель, , 12:34 — REGNUM В странах Европейского союза больше половины представителей сексуальных меньшинств (53%) избегают демонстрировать на публике свои отношения. Об этом свидетельствуют результаты опроса, результаты которого обнародовало Агентство ЕС по основным правам, сообщает 14 мая Deutsche Welle.

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Так, о том, что они избегают держать однополого партнёра за руку на людях, заявили свыше 60% процентов опрошенных. В Германии таких оказалось 45%.

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Как сообщало ИА REGNUM, на днях в Швеции разгорелся скандал. Поводом для сильного недовольства общественности стали утверждения 18-летней студентки Клары Ракич о том, что существует только два пола. Об этом девушка заявила в ходе дебатов в одном из самых престижных высших учебных заведений в Швеции — Стокгольмском университете. Как оказалось, почти весь университетский корпус открыто не одобряет её взгляды. Теперь студентку обвиняют, среди прочего, в «трансофобной риторике».

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