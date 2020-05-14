Нижний Новгород, , 12:41 — REGNUM Заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов назвал подготовленной провокацией жалобы медработников на то, что обещанных доплат за работу в период пандемии они не получают. Об этом Мелик-Гусейнов написал на своей странице в Instagram.

Инцидент произошёл в Сормовском районе, на встрече сотрудников скорой помощи с руководством. Медики заявили, что получили гораздо меньшие суммы по сравнению с теми, о которых ранее заявлял президент России Владимир Путин.

Замгубернатора отметил, что на месте «сразу же» появились телекамеры, в толпе прозвучали «разогревающие фразы». Он призвал главного врача подстанции СМП обратиться в полицию и Следственный комитет.

«В том, что это отрежиссированная «заказуха», сомнений нет. Аналогичные «акции» прошли в других организациях Сормовского района», — добавил Мелик-Гусейнов.