Варшава, , 12:31 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения новым коронавирусом на территории Польши возросло за прошедшие сутки на 265 и составляет 17 469 человек. Об этом 14 мая сообщает польский минздрав.

Также сообщается о восьми новых летальных случаях от COVID-2019, в результате чего их общее число теперь составляет 869.

При этом известно, что 6696 пациентов в Польше вылечились от нового заболевания и ещё 2538 человек госпитализированы.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с 4 мая в Польше началось смягчение мер по ограничениям из-за коронавируса, и рамках первого этапа была разрешена работа торговых центров. А с 18 мая планируется возобновление работы ресторанов, кафе, баров, косметических кабинетов и маникюрных салонов.