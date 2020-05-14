Москва, , 12:34 — REGNUM Более 120 тонн питьевой воды для врачей-инфекционистов, пожилых людей, добровольцев, курьеров и водителей предоставила компания ООО «ИДС Боржоми» (IDS BorjomiRussia) в рамках всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Компания оказывает помощь с 29 марта. Регулярную доставку воды «Святой источник» организовали в десятки больниц: инфекционное отделение НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке, инфекционную клиническую больницу № 2, госпиталь ветеранов войн №3 — всего более 30 больниц.

Шесть фур с питьевой водой доставили в волонтерские штабы Москвы, Московской области, Санкт-Петербург, Новосибирск и Ростов-на-Дону.