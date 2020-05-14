Цхинвал, , 12:35 — REGNUM Пять человек, инфицированных коронавирусом, выявили в Южной Осетии за прошедшие сутки. Об этом 14 мая сообщила заместитель главы комитета Югосетпотребнадзора Анна Гаглоева, передает агентство «Рес».

"Коронавирус подтвердился у четверых курсантов российских военных вузов и гражданки республики, прибывшей по линии МИД. Все они находились на карантине», — описала ситуацию Гаглоева.

Она также рассказала, что в Южной Осетии на карантине находится 279 человек. Из них 212 госпитализированы, 43 в режиме самоизоляции, а 24 в специально оборудованной гостинице.

Стоит отметить, в общей сложности в Южной Осетии выявлено 30 случаев заражения коронавирусом. Всех прибывающих из-за границы власти помещают в карантин и тестируют на COVID-19.

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