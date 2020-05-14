Ростов-на-Дону, , 12:27 — REGNUM В Ростовской области льготной категории граждан вернут право на бесплатный проезд. Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве.

«В соответствии с постановлением правительства области № 431 от 12 мая текущего года «Об ограничении прав льготных категорий граждан на бесплатный проезд» утратит силу с 15 мая», — уточнил руководитель управления информационной политики Ростовской области Сергей Тюрин.

ИА REGNUM напоминает, что на Дону бесплатный проезд для льготной категории граждан в общественном транспорте был временно приостановлен в рамках принятого 28 марта документа.