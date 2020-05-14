Кишинёв, , 12:23 — REGNUM Пять пациентов за прошедшие сутки умерло в Молдавии от COVID-2019, в результате чего общее число летальных случаев в стране выросло до 190 человек. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

«Министерство здравоохранения информирует о регистрации еще пяти случаев смерти из-за COVID-19», — говорится в сообщении.

Кроме этого, указывается, что за минувшие 24 часа в стране от нового заболевания вылечилось 52 пациента, и общее число выздоровевших теперь составляет 2228 человек.

При этом ранее стало известно, что общее количество выявленных зараженных на территории страны составляет 5406 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по состоянию на 14 мая 2020 года в Индонезии выявлено 16006 случаев заражения SARS-CoV-2.