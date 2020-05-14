Астрахань, , 12:22 — REGNUM В Астраханской области 14 мая выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные областного правительства.

Всего в регионе было зарегистрировано 945 носителей вируса. 277 человек выздоровели и были выписаны, семь человек умерли. У 40 тыс. 46 человек было взято 42 тыс. 848 анализов на коронавирусную инфекцию.

В качестве контактных лиц на учёте состоят 6 тыс. 855 человек. Под амбулаторным наблюдением находятся 2 тыс. 392 человека, 3 тыс. 781 человек снят с учёта. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 314 человек.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,03.

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