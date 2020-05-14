Москва, , 12:22 — REGNUM

Депутаты должны не просить, а требовать от правительства того, что считают нужным, но сейчас в России депутаты — не законодатели, а законооформительный придаток чиновников, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 14 мая, комментируя обращение к и. о. премьер-министра России Андрею Белоусову.

Как сообщалось ранее, группа депутатов направила Белоусову обращение, в котором попросила открыть религиозные учреждения для посещения верующими при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

«На мой взгляд, история с направлением группой депутатов Госдумы обращения исполняющему обязанности премьер-министра России Андрею Белоусову с просьбой открыть религиозные учреждения для посещения верующими лишь подтверждает наблюдение, что депутаты у нас являются не законодателями в полном смысле этого слова, а законооформительным придатком чиновников. В ситуации, когда в стране не вводилось чрезвычайное положение, а оно у нас не вводилось, депутаты должны не просить правительство, а требовать от него того, что считают нужным.

Нужно ли «открыть религиозные учреждения для посещения верующими»? Конечно, нужно! Нужно вообще жить жизнью — иначе не имеет смысла жить. Те, для кого жизнь напрямую связана с возможностью побыть в присутствии Бога в храме, должны иметь такую возможность. Те, для кого жизнь — это прогулка на свежем воздухе, причём не только по желанию, но и по необходимости, как, скажем, у аллергиков и сердечников, должны тоже быть вольны идти на прогулку. Те, для кого жизнь — это движение, должны иметь возможность двигаться, причём двигаться, не запрашивая у кого-то на это разрешения…

Что же касается соблюдения в религиозных учреждениях санитарно-эпидемиологических требований, то они, естественно, должны соблюдаться в той мере, которая соответствует реальным обстоятельствам. Я, например, в Церкви с 2000 года, не одну эпидемию наша страна пережила за эти двадцать лет, и многие болезни, которые были побеждены в советское время, за эти годы расплодились, но храмы-то для посещения ни разу не закрывались!

Думаю, уже сейчас многие со стыдом вспоминают, как в Пасху, праздник полного торжества жизни над смертью, православные жили и действовали, руководствуясь именно страхом смерти. Правительству, депутатам, иерархам стоит в этой связи задуматься, как эта внутренняя неудовлетворённость будет со временем спроецирована и уже проецируется на них.