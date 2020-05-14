Бишкек, 14 мая 2020, 12:19 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о возобновлении увольнения в запас и весеннего призыва на службу в вооруженные силы страны. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета по делам обороны республики.
Военное ведомство пообещало во время призыва и отправки в войсковые части обеспечить призывников медицинскими масками и антисептиками.
Также отмечается, что каждый новобранец в обязательном порядке будет сдавать тест на коронавирус. А по прибытии на место службы все призывники будут помещены на двухнедельный карантин.
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