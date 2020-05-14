Мурманск, , 12:18 — REGNUM В Мурманске скончалась 69-летняя женщина с подтверждённой двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус. Это уж шестой летальный исход в региональной статистике по COVID-19.

Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, первый тест на коронавирус у пациентки дал положительный результат, затем на фоне лечения два последующих теста были отрицательными. Женщина проходила лечение в Апатитско-Кировской ЦГБ, ввиду ухудшения состояния на реанимобиле была переведена в МОКБ им. Баяндина, находилась на искусственной вентиляции лёгких. Пациентка имела хронические заболевания сердца и ожирение. Несмотря на усилия врачей, спасти пациентку не удалось.

Всего в Мурманской области с начала пандемии выявлено 2492 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. 668 человек выздоровели.