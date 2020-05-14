Таллин, , 12:16 — REGNUM Общее число случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на 7 и составляет 1 758 человек. Об этом 14 мая сообщает департамент здоровья республики.

«Вирус COVID-19 диагностировали у 1 758 жителей Эстонии в различных регионах страны», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что за минувшие сутки от COVID-2019 умерла одна 85-летняя пациентка, в результате чего общее число летальных случаев в стране теперь составляет 62 человека.

Помимо того, в больницах от нового заболевания проходит лечение 44 пациента, 5 из которых подключены к аппаратам ИВЛ.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в Латвии увеличилось на 11.