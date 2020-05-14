Тбилиси, , 12:09 — REGNUM

Первой страной, с которой Грузия откроет сообщение и из которой начнет принимать гостей, будет Израиль, сообщил на заседании правительства Грузии 14 мая премьер-министр Георгий Гахария.

По его словам, очень важно использовать глобальный кризис как возможность для развития экономики страны и повышения ее конкурентоспособности, и прежде всего следует сделать это в сфере туризма.

«Грузия должна стать одной из первых стран, которая откроет туризм и начнет принимать гостей. Над этим очень активно работает как наше Агентство по туризму, так и МИД и министерство экономики. Можно сказать, что с несколькими странами мы уже проводим успешные переговоры, которые очень скоро закончатся приемлемыми для нас результатами. Первой страной, как видно, будет Израиль, с которым мы создадим безопасный зеленый коридор. Это обеспечит прием туристов из этой страны и заботу об их здоровье», — заявил Гахария.

По его же информации, активные переговоры об открытии туризма и возобновлении сообщения ведутся с Чехией, Польшей, странами Прибалтики, Австрией и с соседними странами.

«Все эти направления в ближайшее время будут доведены до логического завершения. Но для этого важно, чтобы все наши граждане в точности соблюдали те правила безопасности, которые в новых условиях становятся критически обязательными», — подчеркнул премьер.

На 14 мая в Грузии фиксируется 652 случая коронавируса, 383 выздоровевших и 12 погибших.

Возобновление внутреннего туризма правительство Грузии на данном этапе планирует с 15 июня, а прием зарубежных туристов — с 1 июля.