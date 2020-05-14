Томск, , 12:09 — REGNUM За сутки в Томской области подтверждено девять новых случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 мая в администрации региона.

Пять человек госпитализированы: один с пневмонией, четверо — с симптомами ОРВИ. Четыре человека без симптомов изолированы на дому и находятся под медицинским наблюдением.

В семи случаях путь заражения контактный. По двум случаям ведётся эпидемиологическое расследование.

Всего в Томской области к 14 мая коронавирус выявлен у 320 человек. 80 человек выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, за весь период в Томской области скончались четыре пациента с коронавирусом.

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