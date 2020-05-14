Санкт-Петербург, , 12:13 — REGNUM Индекс самоизоляции граждан в Петербурге продолжает опускаться. По данным сервиса «Яндекса», к полудню 14 мая он составил всего 2 балла из 5. Это значит, что «на улице очень много людей».

Пассажиры в масках выходят из электрички в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Заметим, в Петербурге, как и в Москве, продлили режим повышенной готовности до 31 мая с ограничениями по изоляции.

Кроме того, петербуржцев обязали носить маски и перчатки при каждом появлении на улице и в общественных местах.

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Стоит признать, что, за исключением Москвы, неутешительные показатели по изоляции в Петербурге все же лучше, чем во всех остальных крупных городах страны, где индекс самоизоляции опустился ниже двойки. Однако в большинстве регионов было решено снять режим «нерабочих дней» с 12 мая.

Добавим, в Петербурге к 14 мая нашли еще 460 носителей коронавируса, их общее число приближается к 9 тысячам человек.