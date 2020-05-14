Москва, , 12:07 — REGNUM В России тестирование на коронавирус можно сделать в 629 лабораториях, из которых 85 — частные. Об этом 14 мая сообщили в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что тестирование проводят еще 107 лабораторий Роспотребнадзора.

Отмечается, что информацию о прохождении тестирования в регионах можно получить по телефонам оперативных штабов.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в России выявлено 9974 случая заражения коронавирусом. Общее количество выявленных положительных тестов увеличилось до 252 245. Выздоровели за сутки 5527 пациентов, всего их стало 53 530 человек. Скончались 93 человека, всего умерших 2305 человек.

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