Нур-Султан, , 12:07 — REGNUM Антикоррупционная служба в Казахстане начала досудебное расследование в отношении сотрудников национального холдинга «Байтерек». Об этом 14 мая заявил следователь по особо важным делам первого департамента агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров на брифинге.

По его словам, должностные лица подозреваются в хищении 197 млн тенге ($466 тыс.), которые были выделены на консультационные услуги по преобразованию бизнес-модели Национального агентства по техническому развитию.

Отметим, холдинг «Байтерек» включает в себя десять акционерных обществ. В активе компании находится 48 компаний с различной долей участия. Единственным акционером холдинга является правительство.

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