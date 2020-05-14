Нальчик, , 12:09 — REGNUM В Кабардино-Балкарской республике во всероссийской благотворительной акции #МЫВМЕСТЕ, в рамках которой добровольцы оказывают помощь пожилым, маломобильным и малообеспеченным гражданам, принимают участие машиностроители, молодые активисты, медработники и журналисты. Об этом сообщили в региональном отделении всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».

Так, в акции участвует член регионального штаба ОНФ, зампредседателя республиканского отделения Союза машиностроителей России Анзор Тхамоков, который в рабочие дни трудится на заводе, а по выходным работает в волонтерском штабе акции. «В нынешних обстоятельствах, мне кажется, лучшее, что могу сделать для самого себя, своей семьи и работы, — это минимизировать ущерб от эпидемии, поэтому вместе с волонтерами помогаю пожилым людям оставаться в самоизоляции», — сообщил Тхамоков.

Медсестра, работающая в санатории, и по совместительству активист «Молодежки ОНФ» Заира Тхашугоева также участвует в работе волонтерского штаба пока работа ее учреждения приостановлена из-за ограничительных мер, принятых для борьбы с распространением коронавируса. «Волонтерство сейчас — это возможность видеть счастливые лица тех, кому помогаешь. Доставлять продукты и лекарства гораздо приятнее и интереснее, чем терять время, пережидая период распространения инфекции», — поделилась впечатлениями от добровольчества Тхашугоева.

Тенгиз Мокаев, работающий журналистом, краеведом и руководителем молодежного клуба Русского географического общества «Альтаир», пришел в волонтерский штаб сам и привел своих воспитанников. По его словам, для каждого из членов молодежного клуба волонтерство стало важной жизненной школой, дающей навык коллективной деятельности и общения с самыми разными людьми.

Также в работе волонтерского штаба республики работают добровольцы, обучающиеся в медицинских вузах, юристы и люди разных других профессий. Филиалы республиканского волонтерского штаба созданы во многих районах КБР.