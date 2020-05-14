Красногорск, , 12:06 — REGNUM Более 81% пассажиров железнодорожного транспорта Подмосковья утром 14 мая были в медицинских масках. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Проверка показала, что большинство жителей региона, пользующихся общественным транспортом, соблюдают «масочный режим». Так, в масках были 81% пассажиров железнодорожного транспорта и 90% пассажиров автобусов. Начиная с 12 мая ношение медицинских масок в общественных местах региона является обязательным.