Курган, , 12:06 — REGNUM В Курганской области за минувшие сутки зафиксировано четыре положительных теста на коронавирус. Об этом сообщает пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Светлана Хомко.

Из них два случая — у контактных с ранее заболевшими в Кургане, другие два выявлены у жителей города Щучье, прибывших с вахты из ЯНАО.

Всего с начала регистрации заболеваемости в Курганской области зарегистрировано 103 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. По выздоровлению выписаны 40 человек.