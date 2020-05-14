Вильнюс, , 12:03 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Литвы случаев заражения новым коронавирусом выросло за прошедшие сутки на 6 случаев и теперь составляет 1 511 человек. Об этом 14 мая сообщает правительственный сайт республики, который посвящен борьбе с новым заболеванием.

Также указывается, что общее число вылечившихся от COVID-2019 в республике на сегодняшний момент составляет 934 пациента при 54 летальных исходах.

Кроме этого, уточняется, что за последние 24 часа на территории республики было проведено 7 989 тестов на наличие коронавирусом, а общее число таких тестов в стране составляет 208 253.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Израиле за сутки не выявили ни одного случая заражения коронавирусом.