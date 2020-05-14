Тбилиси, , 12:04 — REGNUM В Грузии снят запрет на собрания больше трех человек, введенный в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом 14 мая объявил во время заседания правительства премьер-министр страны Георгий Гахария.

Он отметил, что это ограничение отменятся как для открытых, так и для закрытых пространств. Исключение составляет автомобильный транспорт.

«Это не означает, что будут сняты ограничения на передвижение трех человек на автотранспортных средствах», — сказал Гахария.

Он отметил, что это ограничение, эпидемиологи считают важным компонентом в борьбе с эпидемией. Именно рекомендации профессионалов, как подчеркнул премьер-министр, рассматриваются властями в первую очередь.

Напомним, в Грузии на фоне устойчивого снижения уровня заболевания COVID-19 власти снимают карантинные ограничения. С 11 мая разрешено возобновить работу всем производственным предприятиям, с 18 мая смогут открыться салоны красоты.

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