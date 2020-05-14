Севастополь, 14 мая 2020, 12:05 — REGNUM За минувшие сутки у двух жителей Севастополя подтвердили положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом 14 мая ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства города-героя.
Всего в городе-герое у 132 человек выявили коронавирус, при этом 57 человек выздоровел, а два — скончались.
Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму с начала пандемии подтверждено 245 положительных тестов на новую инфекцию, 84 пациента поправились, семь человек в реанимации, четыре — скончались.
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