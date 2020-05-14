Севастополь, , 12:05 — REGNUM За минувшие сутки у двух жителей Севастополя подтвердили положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом 14 мая ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства города-героя.

«По состоянию на утро 14 мая из севастопольских больниц выписаны 22 человека, выздоровевших от коронавирусной инфекции. Зарегистрированы два новых случая заболевания COVID-19. Пациенты контактировали с ранее заболевшими и находились на обсервации в рамках эпидрасследований», — уточнили в пресс-службе.

Всего в городе-герое у 132 человек выявили коронавирус, при этом 57 человек выздоровел, а два — скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму с начала пандемии подтверждено 245 положительных тестов на новую инфекцию, 84 пациента поправились, семь человек в реанимации, четыре — скончались.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму семь пациентов с коронавирусом попали в реанимацию