Орел, , 12:02 — REGNUM 57 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Орловской области за последние сутки, сообщил региональный оперштаб 14 мая.

Всего в регионе подтверждено 1 тыс. 264 случая заражения коронавирусом. Число носителей инфекции в Орле уже достигло 501 человека. 187 случаев подтверждено в Мценске и Мценском районе, 125 — в Орловском районе, 66 — в Болховском.

По данным федеральной карты распостранения коронавируса, в регионе выздоровели 327 человек с подтверждённым заражением, десять пациентов с положительными тестами на коронавирус скончались.

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