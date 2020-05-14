Москва, , 12:10 — REGNUM Работу бань и саун, парикмахерских, ремонтных мастерских и других предприятий сферы услуг разрешено возобновить в 36 из 85 российских регионов по состоянию на вечер 13 мая. В организациях должны соблюдаться особые меры безопасности из-за угрозы коронавирусной инфекции, следует из заявлений региональных властей и подписанных ими нормативно-правовых актов.

Роспотребнадзор разработал рекомендации для различных организаций, они опубликованы на сайте ведомства. В химчистках, ателье, салонах красоты, на автозаправках и киносъёмочных площадках работники должны быть обеспечены масками, перчатками и антисептиками, для них обязателен контроль температуры тела. Помещения и оборудование подлежат дезинфекции, также должна соблюдаться социальная дистанция.

Так, в банях и саунах дистанцирование работников и посетителей может быть обеспечено путем нанесения разметки через 1,5 метра. Запрещено допускать очереди из посетителей, предлагать им еду и напитки, использовать купели и бассейны.

В образовательных учреждениях рекомендовано закрепить за каждым классом собственное помещение для занятий и не допускать скопления детей в рекреационных зонах. В автомастерских рекомендовано обслуживать не более одного транспортного средства одновременно.