Махачкала, , 13:08 — REGNUM Активисты всероссийского движения «Волонтеры-медики» в Дагестане оказывают помощь медицинским организациям, испытывающим дефицит кадров в период пандемии коронавируса. Добровольцами вызвались уже более 100 человек, сообщили ИА REGNUM 14 мая в пресс-службе министерства по делам молодежи республики.

По информации ведомства, в настоящее время дагестанские врачи и медсестры буквально живут в больницах, поскольку количество пациентов растет ежедневно. В таких условиях медикам сложно найти время и силы, в частности, на организацию правильного питания, обеспечение себя и больных средствами индивидуальной защиты и гигиены, отметили в минмолодежи.

В связи с этим члены движения «Волонтеры-медики» — студенты четвертых-шестых курсов и ординаторы первого-второго года обучения Дагестанского государственного медуниверситета — вызвались пойти добровольцами в медучреждения. Волонтеры уже оказывают посильную помощь медперсоналу городских больниц №1 и №2 Махачкалы, Республиканского центра реабилитации, инфекционного центра и Республиканской клинической больницы.

«В условиях, когда все наши больницы ощущают явную нехватку медперсонала, мы не смогли остаться в стороне, — рассказал руководитель регионального штаба «Волонтеров-медиков» Абузагира Ибрагимова. — Уже более 100 членов нашего движения встали в строй с врачами и другими медработниками, поскольку считаем это своим долгом и зоной нашей личной человеческой ответственности».

Волонтеры, как правило, участвуют в административной деятельности медучреждений, помогают ухаживать за пациентами, измеряют температуру и давление, следят за выполнением санитарных норм и т. д. Некоторые из них будут помогать врачам и в «красной зоне».

Отметим, что активисты регионального штаба движения «Волонетры-медики» совместно с сотрудниками минмолодежи Дагестана также проводят мониторинг аптек на наличие медицинских масок. Так, 11 мая были проверены 54 аптеки в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Кизляре, а также в Ахвахском, Сергокалинском и Хунзахском районах. Маски имелись в наличии в 32 из них, цена на них варьируется от 20 до 30 рублей.

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