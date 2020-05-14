Джакарта, , 11:56 — REGNUM Южнокорейская компания Posco предоставила наборы для проведения тестов на коронавирус и средства индивидуальной защиты на сумму один миллион долларов США своей индонезийской дочерней компании, 31 компании-партнеру и нескольким местным органам власти, сообщает Antara.

Помощь включает 32 000 масок, изготовленных Южной Кореей и наборы для проведения экспресс-тестов на коронавирус. Маски, которые можно использовать многократно, были распространены среди всех сотрудников PT Krakatau Posco (KP) и их семей, которые живут в Чилегоне, Бантене.

Напомним, компания PT Krakatau Posco занимается производством стали. В компании работает в общей сложности 6000 сотрудников.