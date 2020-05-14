Абакан, , 11:55 — REGNUM В Хакасии режим повышенной готовности и всеобщей самоизоляции продлён до 31 мая включительно. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 мая в правительстве республики.

В регионе продолжают действовать все введённые ранее правила, запреты и ограничения, в том числе масочный режим. Новые послабления вводиться пока не будут.

«Если по числу исследований на наличие коронавируса и по количеству свободных коек для приема инфицированных Хакасия норматив выполняет, то по уровню заболеваемости — снижения в регионе нет», — говорится в сообщении регионального правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 мая в Хакасии коронавирус выявлен у 532 человек.

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