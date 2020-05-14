Тбилиси, , 11:53 — REGNUM В Грузии с 14 мая открылись два ранее закрытых города — Гардабани и Рустави, и отныне все въезды в эти города и выезды из них свободны для всех видов транспорта.

За минувшую ночь были сняты установленные у въездов в эти города специальные посты полиции и палатки, за ночь убраны все барьеры и ограничители. Но комендантский час остается в силе по всей территории страны.

Ранее были открыты города Кутаиси и Батуми, а с 11 мая ограничения на въезд и выезд сняты в Тбилиси. С 18 мая откроется еще один закрытый город — Марнеули.

Тбилиси, Кутаиси, Рустави и Батуми были объявлены закрытыми городами 15 апреля, после ухудшения в стране ситуации с распространением коронавируса, а Марнеульский муниципалитет закрылся на карантин еще раньше в связи с выявлением здесь случаев внутренней передачи вируса.

На 14 мая в Грузии фиксируется 652 случая коронавируса, 383 выздоровевших и 12 погибших. Продолжается процесс постепенного снятия ранее введенных ограничений.