Ивано-Франковск, Украина, , 11:52 — REGNUM Представители цыганской общественной организации Закарпатья подали в суд на мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, сообщил 13 мая ресурс «Закарпатье онлайн».

Истцы считают, что чиновник использовал «язык расистской и этнической ненависти» в отношении представителей национального меньшинства. Сумма иска составляет 250 тыс. гривен, или чуть более $9 тыс.

Организация была создана 26 апреля — через несколько дней после скандального заявления Марцинкива.

Напомним, во время совещания мэр Ивано-Франковска возмутился тем, что силовики всё ещё не вывезли из города цыган и не отправили их в Закарпатье. Позже против чиновника возбудили уголовное дело.

Читайте также: Мэра Ивано-Франковска подозревают в ксенофобии — МВД Украины