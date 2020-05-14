Москва, , 11:50 — REGNUM Многие граждане России с нетерпением ждут постепенного снятия режима изоляции. Однако чтобы вернуться в привычную жизнь, важно помнить, что непростая ситуация с эпидемией коронавируса никуда не делась, поэтому необходимо сохранить осторожность и внимание к своему здоровью. Речь идёт не только об использовании индивидуальных средств защиты в общественных местах (маски, перчатки, антисептики), но и соблюдении социальной дистанции (1,5−2 метра). Так считает главный врач ГБУЗ г. Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н. А. Алексеева ДЗМ», член общественной палаты России Георгий Костюк:

«На протяжении последних месяцев многие из нас привыкли жить в состоянии напряжения, тревоги за себя и своих близких, поэтому можно предположить, что с выходом из самоизоляции у многих могут сохраняться некоторые неприятные эмоции. Но не надо переживать по этому поводу — умеренное чувство тревоги поможет вам контролировать свои действия и организованно следовать рекомендациям врачей и специалистов, тем самым снижая риск заболевания.

Было бы лучше всем, в первую очередь особенно чувствительным людям, успокоиться и держать социальную дистанцию от других людей. Выплескивать злость и страх на окружающих — занятие бесполезное с точки зрения сдерживания распространения вируса, а главное — недостойное человека».

Георгий Костюк отметил также, что всё большее количество граждан сейчас полностью осознают серьезность ситуации, ведут себя ответственно.

«Не надо усложнять и без того непростую ситуацию. Каждый сегодня может быть носителем вируса бессимптомно, не осознавая этого. Давайте уважать друг друга, помогать и поддерживать. Только так победим вирус, а не бессмысленной агрессией. Сегодня все мы в одной лодке», — отметил эксперт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, после того как гражданам России больше месяца пришлось сидеть на карантине из-за мировой эпидемии коронавируса, ограничительные мероприятия стали постепенно сокращать, но до их полной отмены ещё далеко, об этом, в частности, сообщал в ходе селекторного совещания президент России Владимир Путин.

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