Фергана, Узбекистан, , 11:49 — REGNUM В Ферганской области Узбекистана выздоровел последний пациент, заразившийся ранее коронавирусом, сообщили 14 мая в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

В регионе от коронавирусной инфекции полностью выздоровели все 157 пациентов, а общее число вылечившихся по всему Узбекистану достигло 2136 человек.

Напомним, по состоянию на 14 мая в Узбекистане выявили 2620 случая заражения коронавирусом, скончались 11 человек. Таким образом, в республике выздоровели уже 81,5% всех пациентов.

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