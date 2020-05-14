Оренбург, , 11:46 — REGNUM Министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова не смогла представить депутатам Заксобрания во время пленарного заседания 14 мая статистику по медикам, зараженным коронавирусом. При этом она призналась, что среди медработников выявлены носители SARS-CoV-2, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Конечно же, заболевшие медики есть. Я не буду этого скрывать. Другое дело, что их количество сегодня я сказать не могу, потому что на сегодняшний день создана комиссия, которая будет рассматривать каждый случай и принимать решение — является ли это заражение профессиональным (а профессиональным является заражение при работе с ковидными больными) либо это является заражением медиков в быту. Поскольку медики также, как все, могут заразиться и в быту. И таких ситуаций в быту у нас немало», — сказала глава ведомства.

Она отметила, что, например, случаи в Акбулаке и Новоорске однозначно расцениваются как заражение в быту. В частности, в Новоорске к медику приехал сын из Москвы, и далее последовала цепочка контактов и заражений медиков. Татьяна Савинова назвала эту цепочку немаленькой.