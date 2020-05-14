Ростов-на-Дону, , 11:46 — REGNUM В Ростовской области планируется увеличить число ежедневных тестов SARS-CoV-2. Такие меры необходимы для перехода ко второму этапу смягчения режима всеобщей изоляции, сообщили ИА REGNUM в облправительстве.

«Нужно через неделю выйти на показатель в 70 тестирований на 100 тыс. человек — это 3 тыс. тестирований ежедневно, если в абсолютных цифрах. Но ещё важнее добиться того, чтобы этот показатель стабильно выдерживался», — отметил донской губернатор Василий Голубев.

В настоящее время охват жителей Дона ежедневным тестированием составляет 55 на 100 тыс. человек.