Саранск, , 11:46 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 14 мая выявлено 34 новых случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 1296 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Полностью выздоровели в республике 312 человек, только за последние сутки выписаны 60 жителей республики. Девять человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие сутки летальных случаев не было.

По данным оперативного штаба Мордовии по борьбе с COVID-19, 13 новых случаев выявлено в Саранске, девять — в Рузаевском районе, также новые заражения подтверждены в в Атяшевском, Большеберезниковском, Ичалковском, в Зубово-Полянском, Кадошкинском, Ковылкинском и Ардатовском районах.

«Несмотря на наметившуюся тенденцию к улучшению эпидемической ситуации, о ее устойчивом характере говорить пока преждевременно», — подчеркнули в штабе и добавили, что обстановка остаётся напряжённой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе на 14 мая выявили 995 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 21 085 случаев.

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