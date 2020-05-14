Смоленск, , 11:46 — REGNUM 36 новых случаев заражения коронавирусом выявлено на территории Смоленской области за последние сутки, данные 14 мая опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

С 28 марта по 14 мая на территории Смоленской области подтверждено 1044 случая заражения коронавирусом. Свободными от инфекции пока остаются Велижский, Ершичский, Хиславичский и Холм-Жирковский районы области.

Всего в регионе под наблюдением врачей находится 4 тыс. 034 человека, в том числе 3 тыс. 444 — в режиме самоизоляции. В регионе проведено 16 тыс. 337 исследований на коронавирус.

Согласно данным федеральной карты распространения коронавируса, в регионе за последние сутки подтверждён новый летальный случай пациента с положительным тестом на коронавирус. Таким образом, всего в Смоленской области скончались десять человек с подтверждённым заражением.