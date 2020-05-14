Рязань, , 11:47 — REGNUM 95 положительных теста на коронавирус отправили на подтверждение в лабораторию Роспотребнадзора Рязанской области. В том числе — тесты, взятые у 11 детей, сообщили 14 мая в региональной оперативной группе.

Больше всего пациентов с подтверждённым диагнозом сейчас в возрастной группе от 46 до 64 лет — 762 человека, детей — 210. В лечебных учреждениях Рязани на вечер 13 мая на лечении находилось 205 пациентов: из них 17 человек в тяжёлом состоянии — семеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Ждут подтверждения тестов 95 рязанцев.

Вместе с условно подтверждёнными лицами под контролем врачей находятся 2123 человека.

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