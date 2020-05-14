Москва, , 11:44 — REGNUM Кибермошенники решили воспользоваться ситуацией и заработать на выплате единовременных пособий на детей в размере 10 тыс. рублей, которые российским семьям пообещал президент РФ Владимир Путин. После объявления главой государства о новых мерах поддержки в интернете появились десятки фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, на которых якобы можно пройти проверку на выдачу пособий. Об этом со ссылкой на компании, занимающиеся кибербезопасностью, 14 мая сообщила газета «Коммерсантъ».

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Так, эксперты заявили о появлении как минимум 30 новых доменов, которые пытаются нажиться на этой теме. Как пояснил начальник отдела безопасности компании «СёрчИнформ» Алексей Дрозд, многие фейковые сайты пока не заполнены. По его мнению, мошенники хотят «отзеркалить» оригинальный сайт госуслуг. Злоумышленники пытаются ввести граждан в заблуждение и используют такие слова в названиях сайтов как gosuslugi, vyplaty и posobie.

По словам заместителя гендиректора Infosecurity a Softline Company Игоря Сергиенко, некоторые фейковые сайты используются для кражи персональных данных или логина и пароля для входа на официальный портал госуслуг. Поэтому специалисты советуют пользователям внимательно проверять данные сайтов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая президент России Владимир Путин объявил о реализации новых мер поддержки для граждан и бизнеса в условиях пандемии. В частности, всем семьям, где есть дети в возрасте от трёх до 16 лет, назначена единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей на одного ребёнка. На эти цели планируется направить порядка 200 млрд рублей.

Накануне, 13 мая, председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что заявления на выплаты подали уже более 2 млн жителей страны.

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