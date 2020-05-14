Тбилиси, , 11:40 — REGNUM За минувшие сутки в Грузии выявлено 5 новых случаев коронавируса, и на 11:00 часов 14 мая фиксируется 652 подтвержденных случая.

По информации официального правительственного сайта https://stopcov.ge/, за этот же период из больниц выписались 11 пациентов, и общее число выздоровевших от коронавируса в Грузии достигло 383 человек.

Скончался еще один пациент, женщина в возрасте 81 года, в результате чего число летальных исходов достигло 12-ти. В режиме карантина содержатся 4246 граждан, в стационарах под наблюдением врачей остаются 394 пациента.

По заявлению медицинского директора Тбилисской инфекционной больницы Марины Эзугбая, источники инфицирования всех 5 нововыявленных пациентов известны, и они переведены в COVID-клиники из зон карантина.

В том числе оказался один пациент из Цхинвали, который находился в Мцхетской больнице, а после подтверждения диагноза коронавируса был доставлен в Тбилиси, в клинику имени Бочоришвили, где продолжит курс лечения.